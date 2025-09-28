Fuochi d' artificio alle 2 di notte in mezzo alla strada in pieno centro

Il silenzio, il buio della notte, poi un boato sotto le finestre e il cielo che si illumina. Fuochi d’artificio inaspettati quelli che sono stati spariti nella notte di sabato 27 settembre a Monza in via Vittorio Emanuele.Il video sui social I residenti che sobbalzano sul letto, la rabbia di chi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: fuochi - artificio

Droni, luci e fuochi d’artificio: notte magica a Forte dei Marmi, show visibile a chilometri di distanza

Napoli gelato, dopo i fuochi d’artificio ecco la frenata improvvisa: il colpaccio sta per saltare

Portoferraio | Ferragosto senza fuochi di artificio, arrivano i droni luminosi: "Rispetto per ambiente e animali"

A causa del maltempo, lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio previsto venerdì sarà posticipato al giorno successivo. Sabato sera sará quindi possibile assistere al concerto del Maestro Cava alle ore 21.00 presso Piazza Vittorio Veneto e allo spettacolo - facebook.com Vai su Facebook

Forte esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Pianura, a Napoli. Non è chiara la causa dello scoppio. Nella scorsa stagione, #Report aveva raccontato le opacità dietro al mondo dei fuochi pirotecnici, fabbricati spesso in stabili abusivi https://bit.ly/artif - X Vai su X

Fuochi d’artificio 2 si farà? Anticipazioni seconda stagione/ Quando esce, trama e cast - Ci sono più aspetti che convergono verso l’interrogativo su se Fuochi d’artificio 2 si farà; le anticipazioni sulla seconda stagione sono particolarmente frammentarie dato che non sono ancora ... Riporta ilsussidiario.net

Fuochi d’artificio per la fine dei domiciliari. Ma sbaglia giorno e si becca 2 denunce - Era convinto mancassero 20 minuti alla fine dei suoi arresti domiciliari e ha festeggiato illuminando la pizza di Brescello a giorno con uno spettacolo pirotecnico. Da dire.it