Fungaiolo disperso l’uomo riesce a chiamare i soccorsi Ma gli elicotteri non possono alzarsi in volo
Modena, 28 settembre 2025 – E’ riuscito a chiamare i soccorsi il fungaiolo che da ieri era rientrato a casa e non aveva più dato notizie di sè. Così l’uomo di 81 anni, che aveva raggiunto la zona Capanna Tassoni (a Fanano nel Modenese), è stato localizzato dalle squadre del Soccorso Alpino. L'uomo, residente a Modena, questa mattina è riuscito a chiamare il 112, dopodiché è stato geolocalizzato. Le condizioni di scarsa visibilità non consentono agli elicotteri di volare. Ma una squadra medicalizzata del Soccorso Alpino si sta recando sul posto. Le ricerche delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologo stazione Monte Cimone, personale dei Vigili del Fuoco e tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, erano scattate ieri sera alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
