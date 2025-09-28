Fumo rosa dalla Abl Technic Arpa preleva campioni dal forno

Fumo rosa dalla Abl Technic di via Brixia Zust. I tecnici del Dipartimento di Brescia dell’Arpa Lombardia, guidato da Maria Luisa Pastore, sono intervenuti ieri mattina nell’azienda bresciana specializzata in sverniciature di materiali a causa dell’emissione di fumo rosa in atmosfera. Una fuoriuscita segnalata da più cittadini di passaggio in zona e dai residenti che hanno chiamato in soccorso la Polizia locale e il 112. In base ai primi accertamenti condotti dalla squadra di Arpa Lombardia, ci sarebbe stato un malfunzionamento in un impianto di abbattimento fumi del forno di sverniciatura. La colorazione potrebbe essere legata all’uso di una sostanza necessaria in caso di principii di incendio di materie chimiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fumo rosa dalla Abl Technic. Arpa preleva campioni dal forno

