Fuggono all’alt dei Cc e si schiantano un morto

Imolaoggi.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dai primi accertamenti è risultato che il conducente dell'auto guidava senza patente perché revocata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

fuggono all8217alt dei cc e si schiantano un morto

© Imolaoggi.it - Fuggono all’alt dei Cc e si schiantano, un morto

In questa notizia si parla di: fuggono - schiantano

Bologna, fuggono dalla polizia e si schiantano contro un palo: un morto

Vigevano, 4 minorenni su auto rubata fuggono all’alt della polizia e si schiantano

Minorenni rubano un’auto fuggono all’alt e si schiantano. Scatteranno quattro denunce

Cerca Video su questo argomento: Fuggono All8217alt Cc Schiantano