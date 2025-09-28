Fuggono all’alt dei carabinieri a Castelfranco Veneto ma l’auto si capovolge | muore 27enne grave 37enne

Il giovane Simone Stepich è stato estratto già senza vita dalle lamiere dell'auto, feto gravemente il cugino 37enne che pare fosse alla guida senza patente. Alla vista dei carabinieri, l'auto avrebbe accelerato dandosi alla fuga a forte velocità ma al'altezza di una curva ha sbandato schiantandosi e capovolgendosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

