Fuggono al posto di blocco Uno preso l’altro in fuga

VOGHERA (Pavia) L’automobile non si è fermata all’alt per un controllo della polizia, che ha tentato un primo inseguimento ma perdendo di vista l’Alfa Mito, subito segnalata a tutte le forze dell’ordine presenti in zona, nella serata di venerdì. Poco dopo una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Voghera ha intercettato l’auto sulla strada verso Pontecurone. Il secondo inseguimento è terminato con un lieve daneggiamento della gazzella dei militari, che dopo aver bloccato la vettura in fuga sono anche rimasti feriti, per fortuna in modo non grave, nella colluttazione con il conducente, che è stato quindi immobilizzato e portato in caserma per l’identificazione e i provvedimenti del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

