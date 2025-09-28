Fuga all’alt dei carabinieri a Castelfranco Veneto | 27enne perde la vita gravissimo il cugino

Un drammatico incidente si è verificato nella serata di ieri, sabato 27 settembre a Castelfranco Veneto, in località Sant'Andrea Oltre il Muson. Un'auto, durante un inseguimento – aveva appena ignorato l'alt dei carabinieri – è finita fuori strada, schiantandosi contro un palo della luce e un albero prima di capovolgersi completamente. A bordo della vettura viaggiavano due cugini: Simone Stepich, 27 anni, che ha perso la vita sul colpo, e un 37enne rimasto gravemente ferito. I soccorsi immediati. Alcuni passanti hanno tentato di prestare aiuto subito dopo l'impatto, ma per il 27enne non c'è stato nulla da fare.

