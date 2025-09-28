Fuga all’alt dei carabinieri a Castelfranco Veneto | 27enne perde la vita gravissimo il cugino
ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia a Sant’Andrea Oltre il Muson. Un drammatico incidente si è verificato nella serata di ieri, sabato 27 settembre a Castelfranco Veneto, in località Sant’Andrea Oltre il Muson. Un’auto, durante un inseguimento – aveva appena ignorato l’alt dei carabinieri – è finita fuori strada, schiantandosi contro un palo della luce e un albero prima di capovolgersi completamente. A bordo della vettura viaggiavano due cugini: Simone Stepich, 27 anni, che ha perso la vita sul colpo, e un 37enne rimasto gravemente ferito. I soccorsi immediati. Alcuni passanti hanno tentato di prestare aiuto subito dopo l’impatto, ma per il 27enne non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: fuga - carabinieri
Bacoli, sorpresi a rubare un’auto: dopo una fuga arrestati dai carabinieri
Fuga spericolata dai carabinieri in monopattino tra le strade di Medicina, 28enne finisce in manette
Aggrediti dagli occupanti abusivi: l’intervento dei carabinieri li mette in fuga
Rapina in una gioielleria a Sannicandro, due carabinieri bloccano un uomo in fuga https://ift.tt/5b7wxrk https://ift.tt/KWnRTCV - X Vai su X
Ieri sera i Carabinieri hanno notato una Smart con targa bulgara percorrere contromano via Nuova San Marzano. All’alt intimato dai militari, il conducente non si è fermato e ha speronato la gazzella, tentando la fuga. È scattato così un inseguimento tra le strad - facebook.com Vai su Facebook
Fuggono all’alt dei carabinieri a Castelfranco Veneto ma l’auto si capovolge: muore 27enne, grave 37enne - Il giovane Simone Stepich è stato estratto già senza vita dalle lamiere dell'auto, feto gravemente il cugino 37enne che pare fosse alla guida senza patente ... Scrive fanpage.it
Simone muore durante la fuga dai carabinieri: aveva 25 anni ed era padre di due bambini - Fugge dai carabinieri senza patente evadendo l’obbligo di firma, ma si schianta contro un palo della luce e il cugino in auto con lui muore sul colpo. Riporta ilmattino.it