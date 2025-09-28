Frontale a Villa d’Adda grave un 38enne | trasportato in elicottero in ospedale
L’INCIDENTE. Lo schianto alle 8.30 di domenica 28 settembre: tre feriti, il più grave un uomo di 38 anni. L’incidente sulla strada provinciale 169. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: frontale - villa
Scontro frontale a Villa San Giovanni: Codacons denuncia multe abusive e incassi illeciti - facebook.com Vai su Facebook
Frontale a Villa d’Adda, grave un 38enne: trasportato in elicottero in ospedale - 30 di domenica 28 settembre: tre feriti, il più grave un uomo di 38 anni. Da ecodibergamo.it