Frontale a Villa d’Adda grave un 38enne | trasportato in elicottero in ospedale

Ecodibergamo.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INCIDENTE. Lo schianto alle 8.30 di domenica 28 settembre: tre feriti, il più grave un uomo di 38 anni. L’incidente sulla strada provinciale 169. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

