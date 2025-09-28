Frode sui crediti d’imposta e investimenti fittizi in blockchain la Cassazione conferma i domiciliari per un 39enne salernitano
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un 39enne di Salerno, indagato per aver preso parte a un meccanismo di crediti d’imposta inesistenti legati a software blockchain. La misura degli arresti domiciliari, disposta dal Tribunale di Salerno dopo l’appello del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: frode - crediti
Caserta, maxi sequestro da 26,5 milioni per frode fiscale e crediti d’imposta fittizi: 20 indagati
Frode da 200 milioni sui crediti d'imposta, una società "cartiera" anche a Treviso
Frode per indebita generazione di crediti fiscali in varie città, la scoperta della Gdf di Varese
La Guardia di Finanza di Lodi scopre una maxi frode nel settore dei crediti d’imposta: bloccati 9,4 milioni di euro di crediti fittizi. - facebook.com Vai su Facebook
LODI (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Lodi hanno scoperto “un’ingente frode” nel settore dei crediti d’imposta e hanno bloccato 9,4 milioni di euro di crediti fittizi per presunti investimenti nel mezzogi #Cronaca #Initalia #TopNewsI… - X Vai su X
FRODE Lodi, maxi frode sui crediti d’imposta: bloccati 9,4 milioni di euro - Scoperta una ingente frode nel settore dei crediti d’imposta, strumenti fiscali destinati a incentivare gli investimenti delle imprese ... Scrive statoquotidiano.it
Maxi frode nel settore crediti d’imposta, bloccati 9,4 milioni - LODI I finanzieri del Comando Provinciale di Lodi hanno bloccato 9,4 milioni di euro di crediti fittizi per presunti investimenti nel mezzogiorno, pari a 22 milioni di euro. Secondo corrieredellacalabria.it