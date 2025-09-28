Fregene assemblea pubblica sulle concessioni | nasce un tavolo permanente di confronto

Fregene, 28 settembre 2025 – Assemblea affollata quella di sabato 27 settembre presso lo stabilimento Gilda di Fregene, convocata per affrontare il delicato tema delle concessioni demaniali a uso abitativo, che riguarda in primo luogo il Villaggio dei Pescatori, ma interessa anche Ponte Mammolo, Maccarese, Palidoro, Passoscuro e altre località del Comune di Fiumicino. L’incontro ha visto la presenza di esponenti della maggioranza e dell’opposizione. Per il governo cittadino hanno partecipato Roberto Severini, presidente del Consiglio comunale, e Massimiliano Catini, consigliere con delega al Demanio, mentre per la minoranza era presente la consigliera Paola Meloni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it