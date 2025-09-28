Free Gaza Sala chiude le sfilate e si unisce ai pro Pal
Quando una guerra diventa strumento per accrescere la popolarità si palesa una stortura enorme dei valori. Il conflitto a Gaza, purtroppo, è diventato questo per una parte politica, che rincorre la pancia del Paese perché stavolta è utile. Mentre il governo cerca di trovare soluzioni utili insieme alla comunità internazionale, dalle opposizioni si cerca di recuperare qualche consenso inseguendo le piazze. Il sindacato USB ha indetto il presidio delle 100 piazze in tutta Italia e una di queste è a Milano, in piazza della Scala. Una scelta strategica in questi giorni di Fashion Week, soprattutto a fronte dell'evento che si è tenuto ieri al Teatro alla Scala in conclusione della settimana che ha portato in città persone da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
