Freddo e temporali da irruzione Ribaltone meteo sull’Italia annuncio di Giuliacci | quando cambia il tempo

Caffeinamagazine.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sole e caldo? Non più. Negli ultimi giorni l’estate ha voluto ‘allungare’ facendo un ultimo saluto all’Italia. Ora l’autunno è pronto a fare il suo ingresso, portando aria più fresca e una serie di temporali da irruzione. A lanciare l’allarme è Mario Giuliacci, tramite il suo portale MeteoGiuliacci, che prevede un cambio netto del meteo nel corso dei prossimi giorni. Secondo le sue analisi, masse d’aria fredda provenienti dalla Russia si getteranno sull’Italia, scontrandosi con il caldo residuo. Il risultato sarà un deciso calo termico di circa 8-10 °C, con effettiva sensazione di freddo accentuata dai venti di Bora sulle coste adriatiche e meridionali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: freddo - temporali

Allerta Meteo in Italia: pazzesco, GRANDINE, TEMPORALI E FREDDO in pieno Luglio I Ecco dove: l’estate si trasforma in inverno, sembra l’apocalisse

Arriva il freddo dalla Groenlandia, temporali e temperature giù per il primo fine settimana di agosto

Temporali, grandine e freddo: a Milano e in Lombardia arriva l’autunno. Quando? Le previsioni meteo

freddo temporali irruzione ribaltoneMeteo Giuliacci, la data del ribaltone: "Freddo e temporali da irruzione", cosa sono - Del resto siamo in autunno e l’arrivo di aria più fresca non è ... Come scrive iltempo.it

freddo temporali irruzione ribaltonePausa dal maltempo, poi l'ondata di freddo anomalo: il meteo - Queste le ultime previsioni meteo per l'Italia investita con l'arrivo dell'autunno da una serie di intense perturbazioni, che hanno portato ... Si legge su adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Freddo Temporali Irruzione Ribaltone