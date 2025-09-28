Freddo e temporali da irruzione Ribaltone meteo sull’Italia annuncio di Giuliacci | quando cambia il tempo

Sole e caldo? Non più. Negli ultimi giorni l’estate ha voluto ‘allungare’ facendo un ultimo saluto all’Italia. Ora l’autunno è pronto a fare il suo ingresso, portando aria più fresca e una serie di temporali da irruzione. A lanciare l’allarme è Mario Giuliacci, tramite il suo portale MeteoGiuliacci, che prevede un cambio netto del meteo nel corso dei prossimi giorni. Secondo le sue analisi, masse d’aria fredda provenienti dalla Russia si getteranno sull’Italia, scontrandosi con il caldo residuo. Il risultato sarà un deciso calo termico di circa 8-10 °C, con effettiva sensazione di freddo accentuata dai venti di Bora sulle coste adriatiche e meridionali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: freddo - temporali

