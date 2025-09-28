Fratelli d’Italia | a Firenze anche le donne d’Irpinia

Anteprima24.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Una significativa delegazione di donne amministratrici, componenti del direttivo e dei coordinamenti provinciale e cittadini di Fratelli d’ Italia della provincia di Avellino ha partecipato all’evento “ Il Lavoro delle Donne. Oltre il Tetto di Cristallo ” che si è svolto ieri, sabato 27 settembre, a Firenze presso il Palazzo Congressi in Piazza Ardua. Ai lavori è intervenuta la presidente provinciale di Avellino Ines Fruncillo che ha testimoniato l’impegno che le donne stanno profondendo anche in Irpinia per rafforzare l’azione del partito in tutti i territori a partire dalle aree interne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

fratelli d8217italia a firenze anche le donne d8217irpinia

© Anteprima24.it - Fratelli d’Italia: a Firenze anche le donne d’Irpinia

In questa notizia si parla di: fratelli - italia

L’addio a Fratelli d’Italia di Elisabetta Fedegari dopo le molestie sessuali: “Da un partito che difende certi valori mi sarei aspettata altro”

Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini entra in Fratelli d’Italia

Fratelli d'Italia, "Conte guarda e impara". Come stroncano l'ex premier

fratelli d8217italia firenze donneBiondi a Firenze per la convention di FdI su lavoro e donne - Venerdì 27 settembre il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, aprirà a Firenze i lavori della convention nazionale di Fratelli d’Italia dedicata al tema “Il lavoro delle donne”. Riporta laquilablog.it

fratelli d8217italia firenze donneLa spinta delle donne FdI: "Ribaltare i pronostici?. Si può, basta crederci" - Donzelli: "Un mese e mezzo fa distacco di venti punti, oggi sono dieci... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Fratelli D8217italia Firenze Donne