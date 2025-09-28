Tempo di lettura: 3 minuti Una significativa delegazione di donne amministratrici, componenti del direttivo e dei coordinamenti provinciale e cittadini di Fratelli d’ Italia della provincia di Avellino ha partecipato all’evento “ Il Lavoro delle Donne. Oltre il Tetto di Cristallo ” che si è svolto ieri, sabato 27 settembre, a Firenze presso il Palazzo Congressi in Piazza Ardua. Ai lavori è intervenuta la presidente provinciale di Avellino Ines Fruncillo che ha testimoniato l’impegno che le donne stanno profondendo anche in Irpinia per rafforzare l’azione del partito in tutti i territori a partire dalle aree interne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fratelli d’Italia: a Firenze anche le donne d’Irpinia