Francia UK e Germania avvisano Teheran
3.55 Francia, Regno Unito e Germania hanno messo in guardia l'Iran contro "azioni di escalation" a seguito della reintroduzione delle sanzioni Onu dopo il fallimento dei colloqui sul nucleare. La reintroduzione delle sanzioni Onu,si legge in una nota dei tre ministeri degli Esteri,non significa la fine della diplomazia. Esortiamo l'Iran ad evitare qualsiasi escalation e a tornare a rispettare gli obblighi di salvaguardia giuridicamente vincolanti", stipulati con gli accordi del 2015. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: francia - germania
“Cosa sta facendo?” Hendrich Red Card per i capelli “Sneaky” in Francia contro la Germania Euro 2025 Quarter Final … ma Nusken è eguagliato
Caccia multiruolo FCAS, nuove tensioni tra Francia e Germania. Cosa c’è in ballo
L'Europa progetta il suo jet da guerra, ma uno scontro tra Francia e Germania lo mette in pericolo
Paesi Pigs? Ora Grecia, Italia, Portogallo e Spagna sono più graditi di Francia e Germania: il test dei rating - X Vai su X
Quanti soldi russi saranno finiti nelle tasche di giornalisti e politici per comprare silenzi, orientare opinioni e condizionare decisioni in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e in tutta Europa? La verità, prima o poi, emergerà. Ma già oggi abbiamo il dovere di p - facebook.com Vai su Facebook
Francia-Gb-Germania all'Iran, evitare azioni di escalation - Francia, Regno Unito e Germania hanno messo in guardia l'Iran contro "azioni di escalation" in seguito alla reintroduzione delle sanzioni Onu dopo il fallimento dei colloqui ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Francia, Germania e Uk: tentativo di pace a Ginevra - Convocata in estrema emergenza, la Conferenza di oggi a Ginevra vede i ministri degli Esteri di Regno Unito, Francia e Germania uniti nel tentativo di riaprire il dialogo con l’Iran, rilanciare il ... ilfattoquotidiano.it scrive