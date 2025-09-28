Francia UK e Germania avvisano Teheran

3.55 Francia, Regno Unito e Germania hanno messo in guardia l'Iran contro "azioni di escalation" a seguito della reintroduzione delle sanzioni Onu dopo il fallimento dei colloqui sul nucleare. La reintroduzione delle sanzioni Onu,si legge in una nota dei tre ministeri degli Esteri,non significa la fine della diplomazia. Esortiamo l'Iran ad evitare qualsiasi escalation e a tornare a rispettare gli obblighi di salvaguardia giuridicamente vincolanti", stipulati con gli accordi del 2015. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it