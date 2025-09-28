Non sarà dotato di bacchetta magica, ma avrà a disposizione dei ’super poteri’ non indifferenti per snellire la burocrazia che tante, troppe volte mette i bastoni tra le ruote a opere così massicce e delicate. La tanto attesa svolta per il restyling del Franchi potrebbe avere un nome e un cognome: Massimo Sessa, ovvero l’ingegnere fresco di nomina a commissario straordinario per gli stadi, in vista degli Europei che nel 2032 l’Italia ospiterà in tandem con la Turchia. Il neo commissario ha il compito di seguire l’iter dei lavori, sveltire le procedure e dirigere le linee di credito che finanzieranno gli interventi per i cinque impianti selezionati dalla Figc a ospitare la competizione internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Franchi, serve un’accelerata. Scende in campo il commissario. Super poteri contro la burocrazia