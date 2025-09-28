Francesco Tricarico pubblica L’Italia del Boom nuovo singolo e video

Spettacolo.periodicodaily.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “L’Italia del Boom”, il nuovo singolo e video di Francesco Tricarico. Una canzone-filastrocca dal ritmo allegro e trascinante che mescola ironia, riflessione e leggerezza: un brano capace di far sorridere, pensare e soprattutto ballare. Il nuovo pezzo si muove fra jingle e cartoon, mantenendo lo stile disincantato che da sempre contraddistingue l’autore. Tricarico pone domande senza offrire risposte immediate, stimolando l’ascoltatore a interrogarsi sulle contraddizioni del presente. Un intermezzo dal sapore battistiano aggiunge profondità poetica, confermando la sua capacità di mescolare leggerezza e ricerca di senso. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

francesco tricarico pubblica l8217italia del boom nuovo singolo e video

© Spettacolo.periodicodaily.com - Francesco Tricarico pubblica L’Italia del Boom, nuovo singolo e video

In questa notizia si parla di: francesco - tricarico

Lo spettacolo “Azzurro per Te” e la performance di Francesco Tricarico nel Chiostro di Santa Chiara a Bari

Lo spettacolo “Azzurro per Te” e la performance di Francesco Tricarico nel Chiostro di Santa Chiara a Bari

Arriva Tricarico. “Io sono Francesco!” alla Rocca di Fano

francesco tricarico pubblica l8217italiaFrancesco Tricarico, la poesia in musica fa tappa al Casilino Sky Park - Ieri sera, 25 settembre, il Casilino Sky Park, in collaborazione con l’Asino d’Oro, ha ospitato un appuntamento speciale con Francesco Tricarico, cantautore tra i più ... Riporta msn.com

Cresce l’attesa per Francesco. Tricarico - È già grande l’attesa per il concerto di venerdì con il cantautore Francesco Tricarico, promosso nell’ambito del Pse Music festival, nuova manifestazione promossa dall’assessorato al turismo per ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Francesco Tricarico Pubblica L8217italia