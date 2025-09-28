È disponibile su tutte le piattaforme digitali “L’Italia del Boom”, il nuovo singolo e video di Francesco Tricarico. Una canzone-filastrocca dal ritmo allegro e trascinante che mescola ironia, riflessione e leggerezza: un brano capace di far sorridere, pensare e soprattutto ballare. Il nuovo pezzo si muove fra jingle e cartoon, mantenendo lo stile disincantato che da sempre contraddistingue l’autore. Tricarico pone domande senza offrire risposte immediate, stimolando l’ascoltatore a interrogarsi sulle contraddizioni del presente. Un intermezzo dal sapore battistiano aggiunge profondità poetica, confermando la sua capacità di mescolare leggerezza e ricerca di senso. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Francesco Tricarico pubblica L’Italia del Boom, nuovo singolo e video