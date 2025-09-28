Francesco Camarda gol al Bologna e dedica speciale in TV | Gli avevo fatto una promessa

A 17 anni l'attaccante ha segnato la prima "pesante" rete in Serie A regalando un pareggio insperato al Lecce contro il Bologna. Poi il messaggio rivolto all'ex difensore che s'è ritirato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lecce, Di Francesco: “Camarda? Ecco quale consigli posso dargli”

Milan, senti Di Francesco: “Camarda ha troppa fame. Per ogni gol sbagliato …”

Di Francesco su Camarda: “Nonostante l’età, dimostra di avere grandi potenzialità”

La copertina è tutta per Francesco Camarda: sua la prima rete in A in piena zona Cesarini, che salva il Lecce dall'ennesima sconfitta e beffa il Bologna. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/09/28/camarda-salva-il-lecce-bologna-beffato-nel-finale

"Francesco Camarda è pronto e ha già superato a pieni voti l'esame San Siro, invece Pio Esposito ha fatto buone cose, ma non ha ancora superato l'esame San Siro". Fabio Capello - 9 agosto 2025

