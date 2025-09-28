Francesco Camarda è il primo gol in A | record per il Lecce il più giovane di sempre La dedica a Florenzi e quel discorso di Di Francesco

Finalmente Francesco Camarda. Il primo gol in A, il primo col Lecce, il più giovane di sempre in Serie A con i giallorossi. A diciassette anni e 202 giorni, predestinato, baby-boom. La dedica a Florenzi e quel discorso di Di Francesco

La copertina è tutta per Francesco Camarda: sua la prima rete in A in piena zona Cesarini, che salva il Lecce dall'ennesima sconfitta e beffa il Bologna.

LA DEDICA SPECIALE DI CAMARDA Un provvidenziale Francesco Camarda ha regalato il pareggio al Lecce contro il Bologna sull'ultimo pallone della partita, terminata 2-2. Un grande stacco di testa da angolo che significa primo gol in Serie A per il giov

Camarda, il primo gol in serie A e la dedica speciale: chi è il baby talento del Lecce - Il diciassettenne, in prestito dal Milan, ha segnato al minuto 94' della gara fra i salentini e il Bologna, portando il risultato sul 2-

Francesco Camarda, gol al Bolgona e dedica speciale in TV: "Gli avevo fatto una promessa" - A 17 anni l'attaccante ha segnato la prima "pesante" rete in Serie A regalando un pareggio insperato al Lecce contro il Bologna