Francesco Bagnaia domina il GP del Giappone nonostante un problema tecnico alla Ducati! Marquez campione del mondo

Giornata di festeggiamenti in casa Ducati Factory e di verdetti importanti. Francesco Bagnaia fa il bis dopo la Sprint Race di ieri e si aggiudica anche la gara lunga del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, mentre Marc Marque z, come ampiamente previsto, conquista il titolo iridato, il nono complessivo ed il settimo nella classe regina. Per il nativo di Cervera si va a chiudere un cerchio aperto con quella terribile caduta di Jerez 2020. Lunghi anni costellati da infortuni, operazioni, dubbi e la voglia di non mollare mai. Una caparbietà ripagata in questa annata, culminata con un trionfo stra-meritato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Bagnaia domina il GP del Giappone nonostante un problema tecnico alla Ducati! Marquez campione del mondo

MotoGP, Marc Marquez il migliore nel warm-up a Motegi. 6° Francesco Bagnaia

MotoGP: Bagnaia torna a vincere nella Sprint di Motegi. Domani Marquez per il Mondiale Francesco Bagnaia torna protagonista nella MotoGP firmando la Sprint Race di Motegi. Dopo aver conquistato la pole position, il tre volte iridato ha effettuato una gara

