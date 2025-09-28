Francesco Bagnaia ammette | Non mi ero accorto del problema ho mostrato il mio potenziale

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il week end che tanto aveva aspettato Francesco Bagnaia. A Motegi (Giappone), 17° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, Pecco ha completato la sua rinascita andandosi a prendere la vittoria del GP, dopo aver fatto sue la pole-position e la Sprint Race. Un successo davanti al compagno di squadra in Ducati, Marc Marquez, e alla Honda dello spagnolo Joan Mir, in una domenica speciale per Marc, visto il successo del suo nono titolo iridato in carriera, il settimo in top-class. “ Vorrei congratularmi con Marc, anzitutto. Si merita questo risultato. Sono felice per la mia performance e per tutto quanto abbiamo fatto nel week end “, le prime parole a caldo di Bagnaia. 🔗 Leggi su Oasport.it

francesco bagnaia ammette non mi ero accorto del problema ho mostrato il mio potenziale

© Oasport.it - Francesco Bagnaia ammette: “Non mi ero accorto del problema, ho mostrato il mio potenziale”

In questa notizia si parla di: francesco - bagnaia

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ad Assen abbiamo fatto passi avanti in qualifica ed in gara”

MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Germania 2025: Marc Marquez davanti a tutti, 3° Bezzecchi. Nono Francesco Bagnaia

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho scelto il telaio vecchio, l’inizio è stato positivo”

francesco bagnaia ammette eroTardozzi ammette: “Bagnaia diceva le cose giuste, ci siamo arrivati tardi” - Esplodono i festeggiamenti al termine del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Scrive oasport.it

francesco bagnaia ammette eroMotoGP, Francesco Bagnaia vince la gara sprint in Giappone. Marc Marquez secondo: «Vincere domani? Non me ne frega un ca**o» - Doppietta Ducati a Motegi con la vittoria di Francesco Bagnaia nella gara sprint del GP del Giappone. Da leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Francesco Bagnaia Ammette Ero