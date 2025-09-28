Francesco Bagnaia ammette | Non mi ero accorto del problema ho mostrato il mio potenziale
Il week end che tanto aveva aspettato Francesco Bagnaia. A Motegi (Giappone), 17° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, Pecco ha completato la sua rinascita andandosi a prendere la vittoria del GP, dopo aver fatto sue la pole-position e la Sprint Race. Un successo davanti al compagno di squadra in Ducati, Marc Marquez, e alla Honda dello spagnolo Joan Mir, in una domenica speciale per Marc, visto il successo del suo nono titolo iridato in carriera, il settimo in top-class. “ Vorrei congratularmi con Marc, anzitutto. Si merita questo risultato. Sono felice per la mia performance e per tutto quanto abbiamo fatto nel week end “, le prime parole a caldo di Bagnaia. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: francesco - bagnaia
MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ad Assen abbiamo fatto passi avanti in qualifica ed in gara”
MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Germania 2025: Marc Marquez davanti a tutti, 3° Bezzecchi. Nono Francesco Bagnaia
MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho scelto il telaio vecchio, l’inizio è stato positivo”
Francesco Bagnaia domina il GP del Giappone nonostante un problema tecnico alla Ducati! Marquez campione del mondo - - X Vai su X
MotoGP: Bagnaia torna a vincere nella Sprint di Motegi. Domani Marquez per il Mondiale Francesco Bagnaia torna protagonista nella MotoGP firmando la Sprint Race di Motegi. Dopo aver conquistato la pole position, il tre volte iridato ha effettuato una gara - facebook.com Vai su Facebook
Tardozzi ammette: “Bagnaia diceva le cose giuste, ci siamo arrivati tardi” - Esplodono i festeggiamenti al termine del Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Scrive oasport.it
MotoGP, Francesco Bagnaia vince la gara sprint in Giappone. Marc Marquez secondo: «Vincere domani? Non me ne frega un ca**o» - Doppietta Ducati a Motegi con la vittoria di Francesco Bagnaia nella gara sprint del GP del Giappone. Da leggo.it