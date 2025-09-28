Reggio Emilia, 28 settembre 2025 – Un vero e proprio bagno di folla quello che ha accolto Francese Albanese al teatro Valli. Applausi scroscianti, cori e bandiere della Palestina hanno accompagnato l’intervento della relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, arrivata a Reggio sia per presentare il suo ultimo libro “Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina”, ma anche per ricevere il Primo Tricolore come riconoscimento per impegno nella difesa del diritto internazionale. Prima dell’inizio dell’incontro un piccolo presidio organizzato dall’associazione Donne in Nero ha mostrato sostegno ad Albanese leggendo parti dei suoi trattati e chiedendo la revoca delle sanzioni ricevute dagli Usa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Francesca Albanese al Valli: "Continuerò a essere divisiva". Fischi per il sindaco Massari