Francesca Albanese al Valli | Continuerò a essere divisiva Fischi per il sindaco Massari
Reggio Emilia, 28 settembre 2025 – Un vero e proprio bagno di folla quello che ha accolto Francese Albanese al teatro Valli. Applausi scroscianti, cori e bandiere della Palestina hanno accompagnato l’intervento della relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, arrivata a Reggio sia per presentare il suo ultimo libro “Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina”, ma anche per ricevere il Primo Tricolore come riconoscimento per impegno nella difesa del diritto internazionale. Prima dell’inizio dell’incontro un piccolo presidio organizzato dall’associazione Donne in Nero ha mostrato sostegno ad Albanese leggendo parti dei suoi trattati e chiedendo la revoca delle sanzioni ricevute dagli Usa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: francesca - albanese
Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu”
Francesca Albanese: “Italia, Francia e Grecia dovevano fermare Netanyahu mentre volava negli Usa”
Il governo israeliano sta comprando annunci su Google per screditare Francesca Albanese: l’indagine di Fanpage.it
Ho incontrato in Municipio oggi Francesca Albanese, Relatrice Speciale dell’ONU per i diritti umani nei Territori palestinesi Durante l’incontro, avvenuto poco prima della sua partecipazione al Dig Festival, le ho consegnato un “Grosso” d’argento come don - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Albanese chiede di isolare il porto di Ravenna: è il metodo Hamas Vai su X
Francesca Albanese al Valli: “Continuerò a essere divisiva”. Fischi per il sindaco Massari - Un vero e proprio bagno di folla tra applausi scroscianti, cori e bandiere della Palestina per la relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati arrivata in città per presen ... Riporta msn.com
In diretta su Telereggio l’incontro con Francesca Albanese al Valli - REGGIO EMILIA – Telereggio trasmetterà in diretta l’incontro di domenica 28 settembre, al Teatro Valli, con Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupat ... Lo riporta reggionline.com