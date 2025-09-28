Francesca Albanese al Valli con il sindaco di Reggio | Continuerò a essere divisiva Il video
Un vero e proprio bagno di folla tra applausi scroscianti, cori e bandiere della Palestina per la relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati.
Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu”
Francesca Albanese: “Italia, Francia e Grecia dovevano fermare Netanyahu mentre volava negli Usa”
Il governo israeliano sta comprando annunci su Google per screditare Francesca Albanese: l’indagine di Fanpage.it
Ho incontrato in Municipio oggi Francesca Albanese, Relatrice Speciale dell'ONU per i diritti umani nei Territori palestinesi Durante l'incontro, avvenuto poco prima della sua partecipazione al Dig Festival, le ho consegnato un "Grosso" d'argento come don
Francesca Albanese chiede di isolare il porto di Ravenna: è il metodo Hamas Vai su X
Francesca Albanese al Valli: "Continuerò a essere divisiva". Fischi per il sindaco Massari - Un vero e proprio bagno di folla tra applausi scroscianti, cori e bandiere della Palestina per la relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati arrivata in città per presen ...
Subito "sold out" l'incontro con Francesca Albanese al Valli. VIDEO - Sono stati tutti prenotati i circa 900 posti a disposizione per assistere all'incontro con Francesca Albanese, in programma domenica 2 ...