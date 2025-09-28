Francesca Albanese a Bologna gente in coda fuori da Làbas per la relatrice Onu

Bologna, 28 settembre 2025 - Il patio di Làbas, il centro sociale di vicolo Bolognetti, era gremito già da un’ora prima dell’inizio per ascoltare le parole di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Fuori, sotto i portici, una fila di persone, lunga fino a Porta San Vitale: in molti non sono riusciti ad entrare. La giurista Albanese ha presentato il suo nuovo libro: “Quando il mondo dorme”. A mediare l’evento, Valerio Nicolosi, il giornalista romano autore del podcast “Scanner”. Francesca Albanese viene accolta da due minuti di applausi e standing ovation. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

