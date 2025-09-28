Frana ad Abbadia Lariana | 500 bloccati niente treni fino a mercoledì
Nella tarda mattinata di oggi, domenica 28 settembre, un masso di grandi dimensioni è precipitato sulla strada statale 36 all'altezza di Abbadia Lariana, occupando la corsia in direzione nord. Il masso, durante la caduta, ha danneggiato il sedime ferroviario sovrastante la statale e causato il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Abbadia, frana di via Remedi. I fondi per il primo intervento
Le operazioni di evacuazione dei passeggeri, oltre 150, dal treno fermato in tempo dal macchinista dopo la caduta di un grosso masso dal San Martino sulla ferrovia e sulla statale 36 ad Abbadia.
Frana ad Abbadia Lariana, masso di tre metri cubi si stacca dalla montagna sfiora un treno e precipita sulla statale - È accaduto intorno alle 13 di domenica in un tratto interessato dai lavori delle Olimpiadi Milano-
Abbadia Lariana, frana sulla Statale 36: il macigno caduto dalla montagna blocca strada e ferrovia - 30, in un tratto dove sono in corso i lavori per le Olimpiadi Milano-