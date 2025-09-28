Fotografia d' epoca e illustrazione contemporanea a Villa Dora
L’antiquarium di Villa Dora a san Giorgio di Nogaro ospiterà una mostra speciale che unisce fotografia d’epoca e illustrazione contemporanea. Tre grandi artisti, Marianna Balducci, Francesco Chiacchio e Alessandro Sanna, hanno “riscattato” gli scatti del Fondo Borghello, trasformandoli in piccole. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Nell'epoca dei social la fotografia rischia di ridursi a cliché ripetuti, immagini vuote che rassicurano più che sorprendere. Un saggio sull'omologazione estetica nella fotografia contemporanea.
Nel numero del Popolo Cattolico in edicola questa settimana, il rinvenimento di una fotografia d'epoca: ritrae i 60 ferrovieri trevigliesi che parteciparono al grande sciopero italiano del gennaio 1920. La fotografia, opera di Ildebrando Santagiuliana, ci è stata p
Le illustrazioni del volume "Le foto che hanno segnato un’epoca - Cronaca Nera" - Alcune illustrazioni tratte dal libro “Le foto che hanno segnato un’epoca - Come scrive ilgiornale.it
Arezzo capitale della fotografia d’epoca: torna FotoAntiquaria - Arezzo capitale fotografia d’epoca: domenica 28 aprile torna FOTO ANTIQUARIA, la storica mostra- Si legge su lanazione.it