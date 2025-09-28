Fotografia d' epoca e illustrazione contemporanea a Villa Dora

Udinetoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’antiquarium di Villa Dora a san Giorgio di Nogaro ospiterà una mostra speciale che unisce fotografia d’epoca e illustrazione contemporanea. Tre grandi artisti, Marianna Balducci, Francesco Chiacchio e Alessandro Sanna, hanno “riscattato” gli scatti del Fondo Borghello, trasformandoli in piccole. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

