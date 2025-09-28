FOTO Polizia Locale sequestra locale comunale abusivamente occupato ai Quartieri Spagnol
La Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Avvocata, ha eseguito un provvedimento di sequestro, coordinato dalla Autorità Giudiziaria, che ha permesso di restituire al Comune di Napoli un locale di proprietà dell'Ente che era stato abusivamente occupato. L'immobile in questione, un locale commerciale di circa 160 mq situato nei Quartieri Spagnoli a ridosso del Corso Vittorio Emanuele, era stato riconsegnato al Comune dal precedente affittuario nei mesi scorsi. Tuttavia, a seguito di sopralluoghi, la Polizia Locale aveva accertato l'immediata e illecita rioccupazione del bene, che veniva utilizzato come autorimessa per i residenti della zona.
In questa notizia si parla di: polizia - locale
