Foto a tempo su WhatsApp non è come credi | non spariscono ma le trovano tutti proprio lì I Privacy a rischio non lo sa nessuno

Foto WhatsApp “visualizza una volta”, non spariscono del tutto: ecco come funzionano le foto temporanee Molti utenti di WhatsApp credono che le foto contrassegnate come “visualizza una volta” siano destinate a scomparire per sempre dopo la prima apertura. In realtà, non sempre è così: alcune immagini possono essere recuperate e riviste, a patto di sapere dove cercare. Questo vale sia per Android sia per iPhone, anche se le procedure differiscono leggermente a seconda del sistema operativo. Le foto temporanee sono state introdotte per aumentare la privacy degli utenti. WhatsApp avvisa che l’immagine può essere visualizzata solo una volta, dopo di che dovrebbe essere eliminata automaticamente dai dispositivi dei partecipanti alla chat. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

