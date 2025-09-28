Fosso trasferta tosta Anche il Sora vuole punti
Il Fossombrone è atteso oggi a Sora per la sua terza trasferta della stagione. Dopo il pareggio acciuffato mercoledì in extremis grazie alla zampata di Bucchi, i metaurensi vogliono proseguire la striscia positiva e tornare dal Lazio con altri punti in tasca. Mister Giuliodori dovrebbe confermare il modulo che ha permesso di riacciuffare la sfida con il Giulianova: difesa a quattro, Bucchi davanti alla retroguardia a schermare e contenere, con le due mezzali pronte a inserirsi. Possibili novità in avanti, come già visto nell’ultima uscita, quando Masawoud è stato schierato in attacco per sfruttarne gli inserimenti offensivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fosso - trasferta
