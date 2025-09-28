Formazioni ufficiali Lumezzane Inter U23 | le scelte di Troise e Vecchi per la sfida di oggi contro i lombardi

Formazioni ufficiali Lumezzane Inter U23, le scelte dei due allenatori per la sfida di campionato: Vecchi si affida ai giovani talenti. Arrivano le formazioni ufficiali della sfida tra Lumezzane e Inter U23, valida per il turno odierno di campionato. I nerazzurri guidati da Stefano Vecchi, tecnico abituato a lavorare con le nuove leve, affrontano un avversario solido come la squadra di Emanuele Troise, decisa a sfruttare il fattore campo. Il Lumezzane si presenta con una rosa esperta e ricca di giocatori di categoria, a partire dall’attaccante Alfredo Donnarumma, centravanti classe 1990, fino a Marco Moscati, centrocampista e capitano, che porta equilibrio e personalità. 🔗 Leggi su Internews24.com

