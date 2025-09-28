Formazione anti-alluvione | 50 volontari addestrati al soccorso in emergenza
MONTALBANO (FASANO)- Nell’ambito delle attività di prevenzione e mitigazione dei rischi idraulico e idrogeologico da eventuali eventi calamitosi e ai fini del potenziamento della capacità di soccorso, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Puglia ha organizzato ieri (27 settembre) e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: formazione - anti
Atalanta, Ederson ko: controllo a Roma. Juric conferma la formazione anti-Pisa
Convocati Genoa per la Juve: la lista di Vieira per il match di Marassi e le probabili scelte di formazione anti-bianconeri. Cosa ha in mente il tecnico
Conte studia la formazione anti-Fiorentina
La probabile formazione Anti Sampdoria Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Meroni, Vicari, Nikolaou; Dickmann, Braunoder, Verreth, Dorval; Partipilo, Castrovilli; Moncini - facebook.com Vai su Facebook
Probabile formazione anti friulana #amicidiacmilan #acmilan #acmilan1899 #forzamilan #cuorerossonero #rossonerisiamonoi #milanisti #milanosiamonoi #sempremilan - X Vai su X
Sirene anti-alluvione lungo il Savio - Cesena, 3 maggio 2025 – A quasi due anni dalla disastrosa alluvione del 16 maggio 2023 finalmente si lavora concretamente per la prevenzione del rischio. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Via libera alle vasche anti-alluvione, rallenteranno il flusso della piena del Misa - «Questa proroga ci consentirà di continuare a sostenere i Cas perché abbiamo ancora una quindicina o poco più di persone sfollate – spiega il sindaco Massimo Olivetti – probabilmente ne seguiranno ... Si legge su corriereadriatico.it