Forlì Miramari mastica amaro | Siamo stati causa del nostro male

"Siamo stati noi la causa del nostro male", ammette il tecnico del Forlì, Alessandro Miramari, al termine del match perso per 2-1 in trasferta contro il Pontedera. Tutte le reti sono arrivate nel secondo tempo: prima il vantaggio casalingo di Vona, poi il pareggio nel finale di Franzolini e, infine, il gol vittoria dei toscani in pieno recupero con Vitali. "La partita l’abbiamo fatta noi per tutto il tempo, il Pontedera ha giocato praticamente solo di rimessa. Sono transitati 20-30 palloni in area loro – sottolinea Miramari –, però se non fai gol, e d’altra parte concedi anche troppo all’avversario, poi alla fine ti rimane l’amaro in bocca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

