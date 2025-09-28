Forlì ko doloroso | arriva al 94’ A Pontedera una raffica di errori
PONTEDERA 2 FORLÌ 1 PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Paolieri, Vona, Pretato, Perretta; Ladinetti, Manfredonia; Vitali, Scaccabarozzi (38’ st Faggi), Ianesi (12’ st Polizzi); Battimelli (12’ st Andolfi). A disp.: Vannucci, Strada, Milazzo, Gueye, Petrelli, Bassanini, Tempre, Covello, Borghetto. All.: Menichini. FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti (31’ st S. Saporetti), Pellizzari, Elia, Ercolani; Scorza (12’ st Franzolini), Menarini, De Risio (19’ st Ripani); Macrì, Manuzzi (12’ st Petrelli), Farinelli (1’ st Coveri). A disp.: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Valentini, Giovannini, Cavallini, Graziani. All. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
