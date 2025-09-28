Forlì capitale della cultura c’è anche Lugo

Tra i 50 comuni romagnoli che sostengono la candidatura di Forlì con Cesena a Capitale italiana della cultura 2028 c’è anche Lugo. È stato presentato il corposo dossier, dal titolo ‘Sentieri della Bellezza’, che i due co-capoluogo romagnoli hanno inviato al Ministero per candidarsi ufficialmente alla corsa. Un progetto che intreccia ricerca, memoria e futuro, giovani e innovazione sociale, natura e prossimità. Attorno a questi pilastri si articolano i ‘Sentieri della Bellezza’, dodici percorsi intesi come dispositivi culturali che trasformano la memoria in azione presente, danno nuova linfa e vitalità a luoghi e patrimoni perché siano centri di vita culturale che intrecciano ricerca avanzata e produzione artistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

