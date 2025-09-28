Forbidden Fruit Anticipazioni 29 settembre 2025 | Caner ed Emir in pericolo di vita!

Comingsoon.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 29 settembre 2025 su Canale 5: Caner ed Emir rischiano grosso, Dundar gli sta puntando contro una pistola!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

