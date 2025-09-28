Food Writers il mare tutto da scrivere
Un ristorante milanese con una visione meno mediterranea e più nordica della materia ittica, aperto dall’azienda italo-francese Oyster Oasis e che ha in cucina il talento di Claudio Rovai, toscano con molte esperienze e con l’0imprinting di Matias Perdomo. In cartaIl mare, nei ristoranti milanesi, è raccontato più o meno sempre nello stesso modo. Una faccenda di mediterraneità e tradizione. Mi ha colpito per questo la strada scelta da Food Writers, un ristorante contemporaneo e di rara asciuttezza al numero 14 di via Domenico Millelire, tra San Siro e Primaticcio, non certo un quartiere dove i milanesi abbiano l’abitudine di andare a cena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Un micro forno, un fast food di mare e panettoni tutto l'anno. La piccola rivoluzione del pizzaiolo Luca Pezzetta a Fiumicino - Un forno, anzi micro forno che dà su strada e dove il pane viene servito da una porta finestra, un locale dove si punta sul fast food, ma di qualità, e un laboratorio di produzione nato dall’idea di ... Lo riporta gamberorosso.it