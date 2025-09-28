Fondi Ue a Stellantis per assumere cinesi

Laverita.info | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elkann e il colosso asiatico Catl realizzeranno una fabbrica di batterie in Spagna con un finanziamento da 298 milioni di euro. Il Dragone però non vuole condividere segreti industriali, così invierà 2.000 suoi uomini per avviare i lavori. La beffa è doppia. 🔗 Leggi su Laverita.info

fondi ue a stellantis per assumere cinesi

© Laverita.info - Fondi Ue a Stellantis per assumere cinesi

In questa notizia si parla di: fondi - stellantis

In evidenza l'auto europea dopo l'accordo Usa-Ue sui dazi, a distanza Stellantis - In evidenza il comparto auto europeo dopo l’accordo sui dazi firmato ieri tra Usa e Ue. Lo riporta ilsole24ore.com

fondi ue stellantis assumereGoverno italiano e Stellantis, fronte comune contro lo stop Ue alle auto a combustione interna - Governo e Stellantis chiedono di rivedere le norme Ue sui veicoli commerciali, oltre a una "spinta" per le auto compatte ed economiche. Secondo clubalfa.it

Cerca Video su questo argomento: Fondi Ue Stellantis Assumere