fondi per dissesto idrogeologico e per un supermercato solidale

Si è riunito nei giorni scorsi il Consiglio comunale di Falerone, che ha approvato a maggioranza tutti i punti all’ordine del giorno. Sicuramente l’aspetto più rilevante riguardava la variazione di bilancio al piano triennale delle opere pubbliche, necessaria per acquisire i nuovi finanziamenti speciale del Commissario per l’ alluvione di maggio 2023 che ha consentito all’Amministrazione di ottenere circa 2 milioni di euro, per la sistemazione di alcune situazioni di dissesto idrogeologico che interesseranno alcune contrade del paese. "Sono risorse importanti, il Comune da solo non avrebbe potuto disporre di questi cifre con mezzi propri – spiega il sindaco Armando Altini – e che serviranno ad effettuare lavori di manutenzione su strade e consolidamenti delle colline. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

