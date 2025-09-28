Fondi insufficienti agevolazioni sospese | USIM chiede alla Regione Calabria chiarezza per le forze armate e dell’ordine

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota della segreteria dellUSIM. Catanzaro – Per chi ogni giorno indossa una divisa e serve lo Stato con impegno e dedizione, muoversi tra lavoro e impegni personali diventa già di per sé una sfida. Ora, con la sospensione dell’agevolazione tariffaria sui trasporti pubblici locali per le Forze Armate e le Forze dell’Ordine, questa sfida rischia di trasformarsi in un ulteriore peso economico e organizzativo. La legge regionale n. 352015, articolo 7, comma 6-bis, modificata dalla legge regionale n. 82023, prevedeva una riduzione dell’80% sul costo dei biglietti per Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Esercito e Capitaneria di Porto – Guardia Costiera. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

