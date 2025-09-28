Folorunsho a Sky | C’è amarezza ma l’Inter è attrezzata per vincere lo scudetto Voglio dare il massimo al Cagliari

Il centrocampista del Cagliari, Michael Folorunsho, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro l’Inter. Al termine di Cagliari – Inter, gara valida per la quinta giornata di Serie A e chiusa 0-2 in favore dei nerazzurri, Michael Folorunsho ha analizzato la prestazione dei rossoblù ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista classe 1998 ha espresso rammarico per il risultato, sottolineando come la squadra abbia avuto più di un’occasione per trovare il gol, compreso il palo colpito nel secondo tempo, ma abbia pagato la maggiore concretezza degli uomini di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

