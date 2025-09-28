Dopo la beffa della sconfitta nel turno infrasettimanale il Follonica Gavorrano è chiamato oggi ad una vera prova di forza e maturità. I minerari infatti alle 15 saranno ospiti del Prato per cercare di tornare a fare punti, dopo i due rocamboleschi risultati degli ultimi due turni in cui, nonostante i tantissimi tiri verso la porta, è stato raccolto solo un punto con il Vivi Altotevere Sansepolcro. I minerari sono dunque reduci dalla sconfitta interna subita contro la Terranuova Traiana, arrivando così ad affrontare il quinto turno con 7 punti in classifica, con due vittorie, un pareggio e 5 gol fatti e 4 subiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - FolloGav, dopo la beffa serve la prova di forza