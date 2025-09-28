Flotilla verso Gaza Tajani lancia l’allarme | Non sappiamo cosa può succedere
Il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ha espresso profonda preoccupazione per la situazione della Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza, confermando che il Governo italiano ha reiterato l’appello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché la missione fosse riconsiderata. Al termine di una telefonata con Maria Elena Delia, portavoce italiana della Flottiglia, Tajani ha preso atto della ferma intenzione degli attivisti di proseguire il viaggio, nonostante i rischi elevati. “Ho ribadito alla portavoce italiana l’appello del Presidente Mattarella. Loro al momento hanno deciso di andare avanti,” ha dichiarato il ministro, sottolineando che, sebbene venga garantita l’ assistenza costante dell’Unità di crisi, l’evoluzione degli eventi resta imprevedibile e allarmante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
