Flotilla verso Gaza Richard Gere | Tutti devono fare qualcosa
(Adnkronos) – Richard Gere 'spinge' le navi della Flotilla, intenzionate a proseguire il viaggio verso Gaza. "Tutti devono fare qualcosa e non puoi delegare a nessun altro, ciascuno di noi deve prendere posizione a un certo punto", dice l'attore, a margine della sfilata di Giorgio Armani, a Milano, rispondendo a chi gli chiede cosa ne . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
