Flotilla verso Gaza Richard Gere | Tutti devono fare qualcosa

Webmagazine24.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Richard Gere 'spinge' le navi della Flotilla, intenzionate a proseguire il viaggio verso Gaza. "Tutti devono fare qualcosa e non puoi delegare a nessun altro, ciascuno di noi deve prendere posizione a un certo punto", dice l'attore, a margine della sfilata di Giorgio Armani, a Milano, rispondendo a chi gli chiede cosa ne . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - verso

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali

Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”

Flotilla verso Gaza, Richard Gere: “Tutti devono fare qualcosa” - (Adnkronos) – Richard Gere ‘spinge’ le navi della Flotilla, intenzionate a proseguire il viaggio verso Gaza. Lo riporta pianetagenoa1893.net

flotilla verso gaza richardFlotilla: Richard Gere, dobbiamo supportarli - "Tutti devono fare qualcosa e non puoi delegare a nessun'altro, ciascuno di noi deve prendere posizione ad un certo punto"; così l'attore Richard Gere, noto anche per il suo attivismo, ha risposto a u ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Verso Gaza Richard