Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato oggi, domenica 28 settembre, una delegazione della Flotilla “Oggi pomeriggio, alle 15.15, ho incontrato, presso il comando della compagnia dei carabinieri Roma-San Pietro, la portavoce della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, e le altre esponenti del movimento Simona Moscarelli e Giorgina Levi. Ho ribadito loro tutte. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Flotilla verso Gaza, Crosetto: “Se forzano un blocco navale pericoli non gestibili”