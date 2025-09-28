Flotilla | un’opportunità vera o una manovra pubblicitaria…

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 723. Alla portavoce della Flotilla, Maria Elena Delia, il ministro Crosetto ha avuto modo di ribadire tutte le problematiche sottintese della situazione con i pericoli concreti a cui si andrebbe incontro in caso di prosecuzione. Il dialogo rimane alla base di tutto ed il ministro sottolinea come sarebbe il caso di evitare azioni come queste che possano causare vittime, sopratutto se sono coinvolti degli italiani. Anche Tajani ha sottolineato la pericolosità di una forzatura del blocco navale tuttavia la portavoce della missione non annuncia possibili risvolti o dietrofront. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

