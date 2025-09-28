Flotilla Tajani | Meloni informata costantemente su quanto accade

“Ho informato il Presidente del Consiglio così come ho fatto quando eravamo a New York, affinché faccia le sue valutazioni su questa delicata vicenda”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine della tre giorni di Telese Terme “ Libertà “, a proposito della Global Sumud Flotilla. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, Tajani: "Meloni informata costantemente su quanto accade"

In questa notizia si parla di: flotilla - tajani

