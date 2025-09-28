Flotilla seguita da droni e fregata

17.20 "Le navi della Flotilla navigano verso sudest: lasciata Creta alle spalle,sono in acque internazionali. La situazione è rischiosa, ma speriamo che le recenti pressioni le tutelino dagli attacchi". Così la portavoce italiana del Global Movement to Gaza, Maria Elena Delia,che a Roma vede i leader dell'opposizione e anche il ministro Crosetto. Oltre al "mare mosso sono state monitorate da droni che, stavolta, si sono mantenuti alti. Nessun attacco.Seguite a distanza anche dalla fregata della Marina. Si va verso la Striscia", ha detto Delia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it