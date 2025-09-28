Flotilla Schlein torna alla carica | Serve missione Ue di scorta e protezione

Ilgiornale.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver preso le distanze nella giornata di ieri, Elly Schlein è tornata alla carica. Sì, perché per la segretaria del Pd la missione della Global Sumud Flotilla è “per una giusta causa ” e per questo motivo “sarebbe utile attivare una missione Ue di scorta e protezione ”. Parole molto diverse, queste a Repubblica, rispetto al dietrofront registrato 24 ore fa, anche a causa del pressing dell’ala riformista e dell’ appello del presidente Sergio Mattarella. "Resta il nostro invito a sperimentare tutte le strade per raggiungere l'obiettivo: portare viveri e medicinali nella Striscia. Per questo sono grata ai nostri deputati che fanno da scorta democratica alla missione umanitaria” la sua analisi: “Chi sta violando il diritto internazionale è Netanyahu, non questi ragazzi che provano a spezzare un blocco illegale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

flotilla schlein torna alla carica serve missione ue di scorta e protezione

© Ilgiornale.it - Flotilla, Schlein torna alla carica: "Serve missione Ue di scorta e protezione"

In questa notizia si parla di: flotilla - schlein

Schlein, governo italiano difenda attivisti Sumud Flotilla

Schlein per la Global Sumud Flotilla: “Fa ciò che dovrebbero fare i governi, l’Italia la protegga”

Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'

flotilla schlein torna caricaFlotilla, Schlein torna alla carica: "Serve missione Ue di scorta e protezione" - Dopo aver preso le distanze dalla pericolosa iniziativa pro Pal, la segretaria dem è tornata in pressing: "Meloni più dura con loro che con Netanyahu" ... Lo riporta ilgiornale.it

flotilla schlein torna caricaFlotilla, le notizie in diretta | «Massimo una settimana per arrivare a Gaza». Schlein: serve scorta Ue. Ciriani: ora fermatevi - I messaggi dalle due navi più vicine all'obiettivo, che hanno ripreso la rotta ... corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Schlein Torna Carica