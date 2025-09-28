Flotilla Schlein torna alla carica | Serve missione Ue di scorta e protezione
Dopo aver preso le distanze nella giornata di ieri, Elly Schlein è tornata alla carica. Sì, perché per la segretaria del Pd la missione della Global Sumud Flotilla è “per una giusta causa ” e per questo motivo “sarebbe utile attivare una missione Ue di scorta e protezione ”. Parole molto diverse, queste a Repubblica, rispetto al dietrofront registrato 24 ore fa, anche a causa del pressing dell’ala riformista e dell’ appello del presidente Sergio Mattarella. "Resta il nostro invito a sperimentare tutte le strade per raggiungere l'obiettivo: portare viveri e medicinali nella Striscia. Per questo sono grata ai nostri deputati che fanno da scorta democratica alla missione umanitaria” la sua analisi: “Chi sta violando il diritto internazionale è Netanyahu, non questi ragazzi che provano a spezzare un blocco illegale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
