Flotilla per Gaza delegazione italiana incontrerà Crosetto | Sale a 40 morti il bilancio dei raid israeliani di oggi | Trump ottimista su un accordo
Le imbarcazioni arriveranno entro 4-7 giorni: fanno sapere. Hamas sul piano del presidente Usa per la fine della guerra: "Non abbiamo ricevuto alcuna proposta". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: flotilla - gaza
Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
La #Flotilla è partita per #Gaza “seguiti dai droni senza difesa”, l’appello: aiutateci, scendete in piazza https://askanews.it/2025/09/28/la-flotilla-e-partita-per-gaza-seguiti-dai-droni-senza-difesa-lappello-aiutateci-scendete-in-piazza/… - #GlobalSumudFlottila #I Vai su X
La Global Sumud Flotilla salpa l’ancora: la missione diretta a Gaza riparte da Creta con gli equipaggi al completo, deputati italiani compresi. La destra attacca le opposizioni: «Richiamateli». Intanto nella Striscia i raid israeliani uccidono 82 palestinesi in 24 or - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, la delegazione italiana: "Andiamo avanti". Fratelli d'Italia ai leader del centrosinistra: "Richiamate i parlamentari a bordo" - Con un comunicato diffuso all'indomani dell'appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la ... Riporta iltempo.it
Global Sumud Flotilla, le news di oggi e dove si trova. “Monitorati da droni” - La portavoce italiana del Global Movement to Gaza Maria Elena Delia: “La situazione è rischiosa ma speriamo che le pressioni di questi giorni le tutelino dagli attacchi" ... Si legge su quotidiano.net