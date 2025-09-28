Flotilla per Gaza avanti nonostante l’avviso | Crosetto teme rischi altissimi

Nel pomeriggio di una domenica d’autunno, mentre il Mediterraneo continua a essere teatro di tensioni, la Global Sumud Flotilla ha mantenuto la rotta verso Gaza, nonostante il pressante invito alla prudenza rivolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Il confronto tra Difesa e attiviste Il colloquio si è svolto alle 15.15 all’interno del comando dei . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Flotilla per Gaza avanti nonostante l’avviso: Crosetto teme rischi altissimi

In questa notizia si parla di: flotilla - gaza

Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro

La Global Sumud Flotilla è salpata verso le acque di Gaza tra mille polemiche e appelli al rientro: 52 imbarcazioni con un equipaggio formato da 44 nazionalità diverse con due obiettivi: portare aiuti umanitari nella Striscia e rompere l'assedio che Israele impo

Flotilla naviga verso Gaza, Crosetto: "Se forza blocco navale pericoli elevati e non gestibili"

La Flotilla prosegue e chiede 'corridoi'. Tajani: 'Non forzate' - Le imbarcazioni ripartono da Creta e ora sono meno di cinquantuno: la Sumud Flotilla va avanti nonostante qualche defezione e almeno per il momento la meta non cambia, si punta alla Striscia. Riporta ansa.it

Flotilla riparte da Creta, ignorato l’appello del Quirinale: «Salpiamo, rotta verso Gaza» - La Flotilla riparte verso Gaza insieme al suo equipaggio italiano. Scrive ilgazzettino.it