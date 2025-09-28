Flotilla naviga verso Gaza Crosetto | Se forza blocco navale pericoli elevati e non gestibili
(Adnkronos) – Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha incontrato oggi, domenica 28 settembre, una delegazione della Flotilla. "Se forza il blocco navale si espone a pericoli non gestibili" ha detto il ministro riferendo di aver consigliato di "evitare azioni che mettano a rischio vite, in primis attivisti italiani". "Oggi pomeriggio, alle 15.15, ho incontrato,
La Flotilla naviga verso Gaza, Israele avverte: «Sono al servizio di Hamas, è una provocazione». Oggi Crosetto incontra una delegazione
L'ultimo tratto è iniziato. Contro le onde, contro i blocchi, la flottiglia globale sumud naviga con coraggio e speranza Global Sumud Flotilla Commentary - facebook.com Vai su Facebook
“La navigazione va protetta; attacchi inaccettabili”, dice la commissione Ue sulla #flotilla Ma la domanda (l’ho fatta io) era diversa: si può usare Frontex per scortare la #flotilla? La risposta è stata quella ma anche sostanzialmente no: “chieda a Frontex”. Paro Vai su X
Flotilla naviga verso Gaza, Crosetto: "Se forza blocco navale pericoli elevati e non gestibili" - Il richiamo del ministro della Difesa alla responsabilità nel corso dell'incontro con la portavoce Maria Elena Delia e altre esponenti del movimento ... Si legge su adnkronos.com
Flotilla, le barche verso Gaza sorvegliate dai droni. L’allarme: “Al prossimo attacco si rischia il morto, scendiamo in piazza” - Le 46 barche della Global Sumud Flotilla navigano in acque internazionali sotto sorveglianza di droni israeliani ... ilfattoquotidiano.it scrive